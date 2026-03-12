Haberler

Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem başkentin yanı sıra Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray'da da hissedildi.

Ankara'nın Haymana ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı.

HAYMANA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ankara'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.49'ta merkez üssü Haymana ilçesi olan, 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının yerin 7.74 kilometre derinliğinde yaşandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle Haymanalılar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Ankara'nın yanı sıra Konya, Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray'da da hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Mete Halıcı :

Çevre illere geçmiş olsun, ben ankarada hissetmedim.

