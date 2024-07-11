Ankara'nın Haymana ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan kamyonun kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu diğer araçlarla çarpıştığı belirtildi. Yaralanan kamyon sürücüsü Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 2 şoför ise Ankara'ya sevk edildi. Şoförlerin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan 34 JC 7761 plakalı kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 06 SAE 67 plakalı kamyon ve Rojhad K. idaresindeki 06 CID 576 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kazada, 06 CID 576 plakalı kamyon sürücüsü Rojhad K. hafif şekilde yaralanırken, Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kamyon şoförü ise Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya sevk edilen 2 şoförün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANKARA