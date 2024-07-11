Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Haymana ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan kamyonun kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu diğer araçlarla çarpıştığı belirtildi. Yaralanan kamyon sürücüsü Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 2 şoför ise Ankara'ya sevk edildi. Şoförlerin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan 34 JC 7761 plakalı kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 06 SAE 67 plakalı kamyon ve Rojhad K. idaresindeki 06 CID 576 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, 06 CID 576 plakalı kamyon sürücüsü Rojhad K. hafif şekilde yaralanırken, Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kamyon şoförü ise Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya sevk edilen 2 şoförün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Haymana Devlet Hastanesi Haymana Ankara Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Asgari ücretli 'Memura var bize yok mu?' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

Asgari ücretli "Memura var bize yok mu?" diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title