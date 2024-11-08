Ankara'nın göbeğinde utandıran görüntü

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sokakta kalan vatandaşlarımızın çilesi de başladı. Ankara Mamak'ta kaydedilen görüntü ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

3 GÜNDÜR BU ŞEKİLDE

Bahsi geçen görüntüde bir şahsın yere serdiği battaniye üzerinde yattığı görülüyor. 3 gündür bu şekilde yaşam mücadelesi veren şahsın görüntüsünü izleyenler "Neden o kadar zamandır kimse yardım etmiyor?" sorusunu soramadan edemedi.