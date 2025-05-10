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Ankara-Niğde Karayolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Ankara-Niğde Karayolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Ankara-Niğde Karayolu'nda kontrolden çıkan bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara-Niğde Karayolunda kontrolden çıkan kamyonun, şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarpması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara - Niğde Karayolu'nun 153'ncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, İstanbul - Hatay seferini gerçekleştiren ve Has Turizm şirketine ait olan Mercedes marka yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün hayatını kaybetmesine neden olan kazada otobüsteki 5 yolcunun da yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledilirken kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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