Ankara Mamak'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Ankara Mamak'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da gece saatlerinde bir otomobilde bilinmeyen nedenden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, küle dönen araç kullanılamaz halde geldi.
Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi 206'ncı caddede, park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı