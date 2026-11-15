Ankara Mamak'ta iki grubun silahlı ve bıçaklı kavgasında 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Olay, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaptığı ilk incelemede İ.H.A, K.A, E.A, A.İ.A, Ö.U.E, C.G, Y.E, O.K, M.E.K, D.O.K ve S.K'nin çıkan kavgada yaralandığı tespit edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı