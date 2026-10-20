Ankara koordinesinde Daltonlar operasyonunda 8 ilde 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen operasyonda "Daltonlar" suç çetesi üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün 24.08.2026 tarihinde bir iş yeri sahibinin arama ve mesaj yoluyla tehdit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda; 16.09.2026 tarihinde mevcutlu hazır edilen 1 şüphelinin tutuklanmasına, 1 adli süreçteki çocuk hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Olayda iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi neticesinde suç örgütü ile bağlantısı bulunan 20 şüpheli daha tespit edilmiştir. 20.10.2026 tarihinde, 8 ayrı ilde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon icra edilmiş olup, 4 adli süreçteki çocuk, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanması ile ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı