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Ankara Keçiören'de uyuşturucu üreten 2 kişi tutuklandı, 1818 gram esrar ele geçirildi

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Ankara Keçiören'de bir binada uyuşturucu ürettiği tespit edilen 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklandı. Subayevleri Mahallesi'nde koku üzerine düzenlenen operasyonda 1818 gram esrar ele geçirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada uyuşturucu ürettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı. Operasyon sunucunda 1818 gram esrar ele geçirildi.

Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Ankara'nın Keçiören ilçesi Subayevleri Mahallesi Şabanözü Sokak'ta bir binadan koku yayılması üzerine yapılan operasyonda 1818 gram esrar miktarındaki 8 kök keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ürettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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