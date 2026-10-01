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Ankara Keçiören'de otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı, sürücü ağır yaralandı

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Ankara Keçiören'de otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı, sürücü ağır yaralandı
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Ankara Keçiören'de dün akşam elektrikli bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan sürücüye otomobil çarptı, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken, hayati tehlikesi sürdüğü belirtilen sürücü hastaneye kaldırıldı; çarpan sürücünün şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ankara'da bisikletiyle karşı yola geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Fatih Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan sürücüye seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Çarpan sürücünün ise şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

"Aniden yola çıkınca orta şeritten gelen otomobil çarptı"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Yunus Uslu, bölgede çok fazla trafik kazasının olduğunu ifade ederek, "Burada her gün kaza oluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kimse sesimizi duymuyor. Buraya trafik ışıkları yerleştirilmesini istiyoruz. Dün de bir kaza oldu. Bisiklet sürücüsü kavşakta bekliyordu. Aniden yola çıkınca orta şeritten gelen otomobil çarptı. Durumu ağırdı. Sürücüler bu caddedeki hız sınırına uymuyor. Bizim can ve mal güvenliğimiz yok. Güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Çok yoğun kullanılan bir yol burası. Caydırıcı cezalar uygulanabilir. Her gün kaza görmekten bıktık artık" dedi.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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