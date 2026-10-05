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Ankara Kahramankazan'da kamyonet kepçeye arkadan çarparak 2 sürücüyü yaraladı

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Ankara Kahramankazan'da kamyonet kepçeye arkadan çarparak 2 sürücüyü yaraladı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki kamyonet, seyir halindeki kepçeye arkadan çarptı. Kazada kepçenin ve kamyonetin sürücüsü 2 kişi yaralandı; yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kepçeye çarpması sonucunda kepçenin ve kamyonetin sürücüsü 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Kahramankazan istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonet, seyir halindeki kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, kepçe ise yoldan çıkarak şarampole savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından iki sürücünün de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol bir süre trafiğe kontrollü verilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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