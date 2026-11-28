Ankara Haymana'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde viraja hızlı girdiği belirtilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde viraja hızlı giren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
Haymana'nın Sarıgöl Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, viraja hızlı girdiği belirtilen sürücü, aracının kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.
Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili edinilen bilgilere göre kazanın viraja hızlı girilmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı