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Ankara haberleri | Ankara'da 4 kişi ellerinde satır ve sopalarla market bastı

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Ankara haberleri | Ankara'da 4 kişi ellerinde satır ve sopalarla market bastı

Ankara haberleri... Ankara'nın Kalecik ilçesinde ellerinde satır ve sopalarla marketi basan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde ellerinde satır ve sopalarla marketi basan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü ellerinde sopa ve satırlarla marketi bastı. Markete saldıran 4 kişi ayakta durmakta zorluk çekerken kavgayı izleyen bir vatandaşa ise yumruk attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalecik Ankara 3. Sayfa Haberler

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