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Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesini istedi

3. Sayfa Haberleri

Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - 3. Sayfa

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