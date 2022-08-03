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Ankara haber... Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı

Ankara haber... Ankara'da cemevleri saldırısı olayında 1 kişi tutuklandı

Ankara gelişmesine göre Ankara'da cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ankara'da cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkentte, Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına saldırı yapıldıktan sonra 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler A.O.K., Ç.C.B. ve B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Mahkemede saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen A.O.K. tutuklanırken Ç.C.B. ve B.G. ev hapsi ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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