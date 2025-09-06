Ankara Güdül'de Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Haberler

Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Valilik, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Güneyce Mahallesi'nde yollar göle dönerken, tarlalarda ekinler zarar gördü.

Ankara'nın Güdül ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu. Akşam saatlerinde Ankara'nın Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi'nde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Selin etkisiyle tarlarda bulunan ekinlerin zarar gördüğü öğrenildi. - ANKARA

