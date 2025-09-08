Ankara Gölbaşı'nda Yoğun Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yağmur yağışı etkili oluyor.

Ülke genelindeki yağışlı hava Ankara'da da iki gündür etkili oluyor. Gölbaşı ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan yağış trafiği olumsuz etkiledi. Yağış Ankara'nın çeşitli noktalarında devam ediyor. - ANKARA