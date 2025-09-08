Ankara Gölbaşı'nda Yoğun Yağış Trafiği Olumsuz Etkiliyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yağmur yağışı, trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Ülke genelinde iki gündür devam eden yağışlı hava, Ankara'nın çeşitli noktalarında da devam ediyor.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yağmur yağışı etkili oluyor.
Ülke genelindeki yağışlı hava Ankara'da da iki gündür etkili oluyor. Gölbaşı ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan yağış trafiği olumsuz etkiledi. Yağış Ankara'nın çeşitli noktalarında devam ediyor. - ANKARA
