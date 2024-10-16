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Ankara gar katliamı davasında Mehmet Veysi Dolaşan için karar

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Ankara Güvenpark'ta 8 yıl önce, 36 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile ilgili yeniden görülen davada tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da 8 yıl önce Güvenpark'ta 36 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin yeniden görülen davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Mart 2016 tarihinde, Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bulunan bomba yüklü aracın, terör örgütü PKK/KCK mensupları Özgür Ünsal ile Seher Çağla Demir tarafından patlatılması sonucu 36 kişi yaşamını yitirmiş, 349 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Türkiye'de PKK/KCK'nın düzenlediği siviller ve kamu personeline yönelik terör eylemlerinin, örgütün "TAK" isimli alt birimince üstlenildiği belirtilerek, "Örgütün 2004 sonrasında metropol ve şehir merkezlerindeki sansasyonel şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye yönelik kurduğu TAK isimli yasa dışı alt birimini, terör örgütü PKK/KCK'nın uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı" ifadelerine yer verilmişti.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan'a, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası kesilmişti.

Ayrıca aralarında çocukların da bulunduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin TL adli para cezası verilmesine hükmedilmişti.

Ankara gar katliamı davasında Mehmet Veysi Dolaşan için karar
Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa

Mehmet Veysi Güvenpark Politika Güvenlik 3-sayfa Ankara Hukuk Terör

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Yorumlar (1)

zebil animation:

5 bin 172 yıl yaşayan adam var mı ki

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