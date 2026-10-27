Ankara Etimesgut'ta drift atan 16 şüpheli soruşturmada gözaltına alındı

Ankara Etimesgut'ta drift atan 16 şüpheli soruşturmada gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 16 şüpheli, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin ihbar tutanakları ve kamera kayıtlarıyla tespit edildiği, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift attığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesinde bir grubun araçlarıyla drift atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokması üzerine soruşturma başlatıldı.
İhbar tutanakları ve kamera kayıtları üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı