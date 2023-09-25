Ankara'daki TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde bir patlama gerçekleşti. Valilik açıklamasına göre olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.