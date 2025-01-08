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Ankara'daki Silahlı Kavga Sonrası Kalasla Saldırı

Ankara'daki Silahlı Kavga Sonrası Kalasla Saldırı
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Ankara'da bir akrabasının öldüğü silahlı kavga sonrasında sorumlu tuttuğu kişiyi kalasla dövüp hastanelik eden saldırganın güvenlik kamerasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Olay, alacak-verecek yüzünden çıkmıştı.

Ankara'da 3 akrabasından 2'sinin öldüğü, kendisi ve bir akrabasının da yaralandığı silahlı kavgaya karıştığını ileri sürdüğü şahsı kalasla döverek hastanelik eden saldırganın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağustos 2024'te Yenimahalle'deki sebze ve meyve halinde akrabalar arasındaki alacak-verecek tartışmasından dolayı çıkan kavgada Fırat K.'nin silahla vurduğu Ömer Koçyiğit ve Gürkan Koçyiğit kardeşler hayatını kaybetmişti. Kurşunların isabet ettiği Ali K. ve F.M.K. ile 1 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Fırat K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olayın sorumlularından biri olarak gördüğü kişiyi kalasla hastanelik etti

Sağlığına kavuşan yaralılardan Ali K., 6 Ocak günü olayın sorumlarından biri olarak gördüğü Tekin Bozkuş'un halde yer alan dükkanına gitti. Kalasla Bozkuş'a saldıran Ali K., yere düşen husumetlisini darp etmeye başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Bozkuş kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Saldırının ardından dükkandan ayrılan Ali K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, saldırı anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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