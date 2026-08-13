Altındağ'da otluk alanda yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ana yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Ankara istikametinde yer alan ana yol üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede araziye yayılarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı