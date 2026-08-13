Haberler

Altındağ'da otluk alanda yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ana yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ana yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Ankara istikametinde yer alan ana yol üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede araziye yayılarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı