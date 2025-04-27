Ankara'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Otomobil Birbirine Çarptı

Ankara'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesi Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. 4 otomobilin zincirleme bir şekilde birbirine çarpması ile meydana gelen kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. - ANKARA