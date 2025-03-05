PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

Trump, Yunanistan'da panik yarattı
İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki

İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Katılmazsam namerdim
İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük

İsrail'den üst düzey isme suikast: Öldürdük

Ankara'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Ankara'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şaşmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Köprü üzerinde Batıkent istikametinde seyir halinde olan araçlar trafik çevirmesinde bekleyen araçlara çarptı. Kazaya 9 araç karışırken araçlardan birisi ise ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere sevk edilirken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar kurtartıcı ile kaldırıldı.

Kaza hakkında konuşan taksi şoförü ise o anları, "Aşağı tarafta çevirme vardı. Çevirmedeki en son araç bendim. İleriden gelenler süratli geldi. Yokuşta engel oldu ve duramadılar. Duramayan iki araç süratliydi" şeklinde anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump savaşın seyrini değiştirecek talimatı verdi
img

Dünya diken üstünde! Son hamle resmen bardağı taşırdı
img

Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

Oyun oynayan çocuklar, hiç unutamayacakları manzara ile karşılaştı
Türkiye-Yunanistan sınırına 8.5 kilometre duvar örülüyor

Komşuyla aramıza kilometrelerce uzunluğunda duvar örülecek
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Ronaldo kırbaçlanacak mı?
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.