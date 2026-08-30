Akyurt'ta Yayaya Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı