Akyurt'ta Yayaya Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Çankırı Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçen bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı