Ankara'da Yolcu Otobüsü Yangını: Panik Anları Yaşandı

Ankara'da bir yolcu otobüsü otobanda alev aldı, yolcular panik yaşadı.

Olay, Ankara- İstanbul otobanı Kızılcahamam mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Şanal Kırşehir Seyahat'e ait yolcu otobüsünde, elektrik kontağından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yolcular korku ve panik yaşayarak otobüsü terk etti. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülen otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı. Jandarma ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA