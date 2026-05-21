Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler 360'ıncı Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun yağışın etkisiyle bir binanın bodrum katında bulunan dükkanları su bastı. Dükkan sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu su tahliye edilirken, dükkanlarda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı