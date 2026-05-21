Ankara'da yoğun yağışın ardından dükkanları su bastı
Ankara Yenimahalle'de yoğun yağış sonucu bir binanın bodrum katındaki dükkanları su bastı. İtfaiye ekipleri suyu tahliye etti, maddi hasar oluştu.
Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler 360'ıncı Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun yağışın etkisiyle bir binanın bodrum katında bulunan dükkanları su bastı. Dükkan sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu su tahliye edilirken, dükkanlarda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı