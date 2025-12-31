Haberler

Ankara'da yılbaşı: Kızılay ve Tunalı Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yerde güvenlik önemleri alındı

Ankara'da yılbaşı: Kızılay ve Tunalı Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yerde güvenlik önemleri alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da yılbaşı gecesi için geniş güvenlik önlemleri alınarak, şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Binlerce polis ve jandarma, dron destekli denetimlerle güvenliği sağlamak için hazır bekliyor.

Ankara'da yılbaşı çerçevesinde belli işlek noktalarda polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı gecesi için olağanüstü güvenlik ve trafik önlemleri alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, başta Kızılay, Bahçelievler ve şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak, bugün saat 18.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Binlerce polis, jandarma ve dron destekli denetimlerin uygulanacağı kentte, sürücüler için kritik uyarılar yapıldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgelerinde bin 543 personel, 275 araç ve 11 dron ile emniyet sorumluluk bölgelerinde de 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araçla asayiş tedbirleri uygulanacak.

Öte yandan, şehrin en işlek noktalarından olan Kızılay ve Tunalı Caddesi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı polis bariyerleri ile çevrilirken, Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi boyunca polis ekipleri yaşanabilecek olağanüstü durumlar çerçevesinde yerlerini aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül