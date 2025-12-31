Ankara'da yılbaşı: Kızılay ve Tunalı Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yerde güvenlik önemleri alındı

Ankara'da yılbaşı çerçevesinde belli işlek noktalarda polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı gecesi için olağanüstü güvenlik ve trafik önlemleri alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, başta Kızılay, Bahçelievler ve şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak, bugün saat 18.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Binlerce polis, jandarma ve dron destekli denetimlerin uygulanacağı kentte, sürücüler için kritik uyarılar yapıldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde jandarma sorumluluk bölgelerinde bin 543 personel, 275 araç ve 11 dron ile emniyet sorumluluk bölgelerinde de 641 noktada 19 bin 242 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araçla asayiş tedbirleri uygulanacak.

Öte yandan, şehrin en işlek noktalarından olan Kızılay ve Tunalı Caddesi'nde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı polis bariyerleri ile çevrilirken, Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi boyunca polis ekipleri yaşanabilecek olağanüstü durumlar çerçevesinde yerlerini aldı. - ANKARA