Polatlı'da iş cinayeti: Yem karma makinesine düşen işçi öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Yenimehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caner Kılıç (39), yem karma makinesiyle çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makinenin içerisine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Caner Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı