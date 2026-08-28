Haberler

Polatlı'da iş cinayeti: Yem karma makinesine düşen işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Yenimehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Caner Kılıç (39), yem karma makinesiyle çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle makinenin içerisine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Caner Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından gerekli işlemler yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül