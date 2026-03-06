Haberler

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan vatandaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
