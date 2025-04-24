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Ankara'da Yayaya Otomobil Çarpması: Şemsiyeyle Koruma

Ankara'da Yayaya Otomobil Çarpması: Şemsiyeyle Koruma
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Ankara'nın Yenikent semtinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Çevredekiler, yaralıya şemsiyeyle koruma sağlamaya çalıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da otomobilin çarptığı yayayı şemsiye ile böyle korudular

ANKARA - Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpan yaya yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sincan'ın Yenikent semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
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