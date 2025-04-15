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Ankara'da Yaşlı Adamın Otomobilin Çarpması Anı Kameralara Yansıdı

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Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Lütfi A.'ya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarptığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 85 yaşındaki adam ağır yaralandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeki Uğur Caddesi üzerinde 06 AR 30 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşlarındaki Lütfi A.'ya çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Lütfi A. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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