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Ankara'da Yangın Paniği: Garajdaki Alevler Kısa Sürede Söndürüldü

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde iftar saatinde bir garajda çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'da binanın garajında çıkan yangın korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesine iftar saatinde iki katlı bir evin yanında bulunan garajda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Üçpınar Mahallesi'nde iftar saatinde yangın çıktı. İki katlı bir evin yanında bulunan garajda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi tehdit etti. Evde bulunan bir kişi hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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