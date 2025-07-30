Ankara'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'da Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
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Mamak ilçesinde ağaçlık alanda başlayan yangın, gecekondulara sıçrayarak büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, 4 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp gecekondulara sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2'si itfaiye eri 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında 8 gecekondu zarar gördü.

Yangın, saat 15.30'da Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri de takviye olarak yangına müdahale etmek üzere mahalleye yönlendirildi. Yangına 27 araç 53 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2'si itfaiye eri olmak üzere 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında 8 gecekondu zarar gördü.

Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kaya, "Herhangi bir can kaybı yok yaralanma yok. Burada kurumuş otlar var burası aynı zamanda kentsel dönüşüm alanı. Soğutma çalışmaları devam ediyor inşallah böyle şeyler bir daha yaşamayız" dedi.

Mahalle sakini Türkan Bayır ise, "Biz oturuyorduk, birdenbire duman çıktı, alevler çıktı. Her yeri sardı sonra itfaiyeler geldi. Yakanlara gerekli cezası verilsin" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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