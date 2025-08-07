Ankara'da Yangın 33 Kanatlı Hayvanın Telef Olmasına Neden Oldu
Mamak ilçesinde çıkan yangın bir gecekondunun bahçesine sıçrayarak 33 kanatlı hayvanın telef olmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve inceleme başlatıldı.
Ankara'da otluk alanda çıkan yangının bir gecekondunun bahçesine sıçraması sonucu 33 kanatlı hayvan telef oldu.
Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1437. Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bir gecekondunun bahçesine suçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bahçedeki 7 kaz, 10 tavuk ve 16 civciv yanarak telef oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa