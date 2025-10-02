Haberler

Ankara'da Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilenerek Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Elmadağ ilçesinde bir binada çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Yangının, elektrik şebekesindeki kısa devreden kaynaklandığı belirtildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangından 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binadaki elektrik şebekesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, binada bulunan iki kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansta tedavi edilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
