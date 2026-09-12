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Ankara’da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Ankara-İstanbul kara yolunda otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul kara yolunda otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İstanbul kara yolu Orhaniye Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile yakıt tankeri henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yakıt tankeri yola devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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