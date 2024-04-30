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Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

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Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araçlı zincirleme kaza: 8 yaralı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda meydana geldi. 4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elmadağ Ankara Güvenlik Hava Durumu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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