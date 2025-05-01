Ankara'da Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ankara'nın Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları su altında bırakırken, trafikte aksamalar meydana geldi.
Ankara'da yoğun yağış çeşitli ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor
ANKARA - Ankara'nın ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Polatlı, Mamak ve Beypazarı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağış nedeniyle sular altında kalırken trafikte aksamalar yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa