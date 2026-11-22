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Ankara'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda operasyonlarda yakalanan 89 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik 15-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 130 bin 514 adet sentetik ecza ile kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 89 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkentte uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik bir hafta boyunca operasyonlarını sürdürdü.

130 bini aşkın sentetik ecza ele geçirildi

15-21 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 130 bin 514 adet sentetik ecza, 13 kilo 975 gram esrar, 2 kilo 179 gram kokain, 1 kilo 979 gram metamfetamin, 1 kilo 173 gram A.M. maddesi, 48 adet Captagon, 16 adet Hint keneviri tohumu, 8 adet ecstasy, 6 gram bonzai, 4 adet LSD ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 8 hassas terazi, 6 tabanca, 3 şarjör, 22 tabanca fişeği ve 464 bin 880 lira bulundu.

89 şüpheliden 37'si tutuklandı

Operasyonlar kapsamında yakalanan 89 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkentte uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı