Ankara'da narkotik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ve yapılan üst aramalarında ise farklı türde ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı