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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 630 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şahıs gözaltına alındı. Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekibi, Eryaman bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Y. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi. F.Y. tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 630 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekibinin Eryaman bölgesinde bir şahsın çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslara uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan kişinin F.Y. isimli şahıs olduğu, F.Y. isimli şahsın özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, şahsın ikameti ve çevresinde çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslarla olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. 30 Ocak günü F.Y. isimli şahıs uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği esnada suçüstü yapılarak yakalandı. Polis ekiplerince F.Y. isimli şahsın ikametinde ve H.A. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda toplamda 630 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas teraziyle suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 205 Türk Lirası ile 204 dolar para ele geçirildi. F.Y. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece F.Y isimli şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Etimesgut Ankara Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Haberler

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