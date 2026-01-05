Ankara'da uyuşturucu suçlarına yönelik 2025 verileri açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yürütülen soruşturmalara ilişkin verileri açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçları kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bin 997 şüpheli tutuklanırken, 656 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı. - ANKARA