Ankara'da uyuşturucu suçlarına yönelik 2025 verileri açıklandı

Ankara'da uyuşturucu suçlarına yönelik 2025 verileri açıklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalarla ilgili verileri açıkladı. 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve 1,997 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yürütülen soruşturmalara ilişkin verileri açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçları kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4 bin 428 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bin 997 şüpheli tutuklanırken, 656 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı. - ANKARA

