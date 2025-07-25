Ankara'da Tütün Denetimlerinde 6.7 Milyon Lira Ceza Kesildi

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen tütün denetimlerinde 267 iş yerine ve 38 şahsa toplamda 6 milyon 719 bin 200 lira ceza uyguladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri koordineli tütün denetimlerinde 6 milyon 719 bin 200 lira ceza kesildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğünce koordineli tütün denetimi yapıldı. Denetimlerde, 267 iş yerine sigara içirmek, 38 şahsa sigara içmek, 6 iş yerine izinsiz nargile servisi sebebiyle ceza uygulandı. 9818 iş yeri denetlenerek 328 iş yerinde ihlal tespit edildi. Toplam, 6 milyon 719 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin sürdüğü aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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