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Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis son yolcuğuna uğurlandı

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Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis son yolcuğuna uğurlandı Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Güney son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracının tankere arkadan çarpması sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Güney son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah Anadolu Karayolu Çamlıdere - Gerede mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan koruma aracı seyir halindeki tankere arkadan çarptı. Kaza nedeniyle araç içerisinde bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu. Şehit polis İbrahim Güney için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Çubuk'un Camili Köyüne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney'in cenazesi Camili Köy Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra emniyet ve jandarma personelleri ile Güney'in ailesi ve yakınları yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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