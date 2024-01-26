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Ankara'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Ayaş Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile panelvan aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, bir yolcu ise ağır yaralandı. Polis ekipleri panelvan sürücüsünü gözaltına aldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ayaş Caddesi'nde 06 DFJ 959 plakalı motosiklet ile 06 DFJ 665 plakalı panelvan aracın karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki bir yolcu da ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri panelvan sürücüsünü gözaltına alırken, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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