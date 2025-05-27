Ankara'da Trafik Kazası: 2 Bebek de Yaralandı

Ankara'da Trafik Kazası: 2 Bebek de Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir trafik kazasında 2'si bebek toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, seyir halindeki aracın kavşaktan manevra yapan bir otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2'si bebek 6 yaralı

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki otomobilin, kavşağı dönmek için manevra yapan araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil ile karşı yola geçmek için kavşaktan manevra yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza nedeniyle araçlarda bulunan ikisi bebek toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Off-road ekibine yanlışlıkla 'Kutsal topraklara hoş geldiniz' flaması gönderildi

Off-road ekibi flamada yazanı görünce gözlerine inanamadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi

Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.