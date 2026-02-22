Haberler

Ankara'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu E.G. hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Y.A. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, perşembe günü akşam saatlerinde Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.'nın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki E.G. isimli kız çocuğuna çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Y.A. isimli sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu