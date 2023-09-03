Trafikte çıkan kavgada yanlışlıkla karısını öldürdü

Ankara'da trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmada diğer sürücüye silahıyla ateş açan şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan eşini yanlışlıkla vurarak öldürdü. Kadın hayatını kaybederken, kocası ise gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.

"YOL VERME" KAVGASI

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, C.D. trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle başka bir sürücüyle tartışmaya başladı.

DİĞER SÜRÜCÜYE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN EŞİNİ VURDU

Kavgayı ayırmaya çalışan eşi K.D. yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli koca gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.