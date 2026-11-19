Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde seyir halindeki pancar yüklü tırın kaza sonucu devrilmesiyle tonlarca pancar yol kenarına savruldu.

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 06 BCK 277 plakalı pancar yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırda bulunan tonlarca pancar yola ve yol kenarına döküldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı