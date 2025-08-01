Ankara'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Yok

Ankara'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Yaralı Yok
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Ayaş ilçesinde meydana gelen kazada tır, otomobili yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Sincan-Ayaş Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 EHU 132 plakalı tır, aynı istikamette seyreden otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili önüne katan tır, yaklaşık 30 metre boyunca aracı sürükledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, ve polis ekiplerine ihbar etti. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açılırken, kaza maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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